Baltikumi üks suurim reisikorraldaja näeb ohtu konkurentsis Egiptuse ja Türgi reiside suunal

Leedu firma tegevjuht Vitalij Rakovski sõnas täna kvartalitulemusi raporteerides, et näiteks võib seda näha Türgi suunal, mis on suvehooaja peamine sihtkoht, kus viis operaatorit konkureerivad selle nimel, et kliente just endale meelitada.

Sealjuures märkis Rakovski, et turule on lisandunud uusi tulijaid: eelmisel aastal tuli Baltikumi turule Ukraina reisikorraldaja Join UP! ning tänavu Türgi operaator Anex Tour. Lisaks neile peab Novaturas, mis Eestis tegutseb Novatoursi nime all, peamisteks konkurentideks Tez Touri ja Coral Traveli. Rakovski lausus, et nad ootasid Anexilt agressiivsemat turule sisenemise strateegiat, sh hinnavõitlust, kuid seda pole seni olnud märgata, vaid nad on ootamatult aeglaselt tegutsenud.