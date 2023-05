Eesti paneb naaberriikidega jõud kokku USA ja Aasiaga konkureerimiseks

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et Eesti ja naaberriikide eesmärgiks on saada Euroopasse ägedaid teadus- ja äriprojekte, mis tõmbaks omakorda ligi inimesi ja kapitali. „Selleks tuleb tuua regioonis olevad teadmised ja kompetentsid ühe katuse alla. Kuigi teeme ka praegu väga palju koostööd, olen kindel, et me täna isegi ei teadvusta kõiki erinevates riikides olevaid võimalusi, kuna meil puudub ühtne ja süsteemne vaade,“ tõi Peeterson probleemi välja.

Loodav Põhjala süvatehnoloogiaorg, inglise keeles Nordic Tech Valley keskendub süvatehnoloogiale ehk teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse arendamisele. Tallinnas tehnoloogiakonverentsi Latitude59 raames toimunud avadiskussioonil tõdesid kolme riigi esindajad, et esmalt tuleb parandada avaliku ja erasektori koostööd ning tuua kokku akadeemiliste ringkondade ja ettevõtjate kogemused.

„Täna mõtlevad kõik riigid enda riigi keskselt ja me konkureerime omavahel. Tegelikult peame vaatama kogu Põhjala regiooni ühtsena, sest oluline on, et Euroopas oleks piirkond, mis toodab tulevikus väga murrangulisi tehnoloogiaid ja ekspordib neid mujale maailma,“ rõhutas Peeterson.

Rahvusvaheliseks tõmbekeskuseks saamiseks tuleb Põhjala riikidel parandada kapitali kättesaadavust kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete jaoks. Paneeldiskussioonis osalenud eksperdid olid üksmeelsed, et selleks peavad riigid kohalikult mängult üle minema piirkondlikule mängule.

Soome riskikapitalifondi Voima Ventures asutaja ja juht Inka Mero tõi välja, et investeeringud süvatehnoloogiasse moodustavad täna Põhjamaades 4,5 miljardit eurot kogusummast 21 miljardit eurot, kuid needki on keskendunud hilisema faasi iduettevõtetele. „Üheks edu valemiks võiks olla meie tugevuste integreerimine: Rootsi pikaajaline vaade, Soome rahastamismudel, Eesti paindlikkus ja Norra naftaraha. Soome rahastus on täna heas seisus, kuid küsimus on, kas me teeme ikka õigeid asju.“