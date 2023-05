Ülevaade | Pangahoiusel on võimalik teenida juba 4,1% aastas

Kui arvelduskontol oleva raha eest ei taha pangad eraisikutele erilist intressi maksta, siis pikemaks perioodiks raha tähtajalisele hoiusele jättes on teenitav intress viimase aastaga oluliselt kerkinud. Inbanki puhul maksab 12 kuuline tähtajaline hoius nüüd 4,1% aastas ning LHV ning Holm pangas 4%.

Hoiustaja kontol olev raha on tagatud iga inimese ning ettevõtte kohta ühes pangas kuni 100 000 euro suuruses summas. Kui hoiused on mitmes pangas, tagatakse inimesele igas pangas hoiuse säilimine sama piirsumma ulatuses.

Tähtajalise hoiuse avamiseks on ette nähtud miinimumsumma, mis oleneb konkreetsest pangast. Kui Coop Pangas ning Luminor pangas on miinimumsummaks 100 eurot, siis kõrgeimat intressi pakkuva Inbanki puhul on miinimumsummaks 500 eurot.