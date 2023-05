Itaallasest e-resident: mõistan elanike skepsist, aga Eestisse ei tulda pahatahtlikkusest

Federico Pirola on e-resident alates 2015. aastast ning tegeleb äride nõustamisega, olles partner ettevõttes Emerald Foundry. Ettevõtjatel aidatakse leida firmades nõrkused, tugevused ja mida saaks parandada. Lõppfaasis tutvustatakse vajadusel ettevõtteid potentsiaalsetele investoritele. Ka Pirola ise on investor, kuid investeerib vaid firmadesse, keda ta nõustab.

Itaalia ettevõtja rääkis, et sai sellest teada, kui e-residentsusega algselt alustati ja nägi seda kuskil internetis uudistes. „Mulle meeldis kontseptsioon, et riik teeb kõik endast oleneva, et muuta oma kodanike ja ka teiste jaoks elu lihtsamaks. Minu arust seda peaksid tegema kõik riigid: teenima inimesi kogu võimekuse juures.“