Panga ökonomist: millal võib Euroopa oodata intressimäärade tõusu peatumist?

Vaatamata kõrgele inflatsioonile, keskpankade agressiivsetele intressimäärade tõstmistele ja ülemaailmse tootmissektori madalale tellimuste tasemele, näitavad Ameerika Ühendriikide ja euroala majandused jätkuvalt positiivseid tulemusi ning manööverdavad selgelt ebakindlates majandustingimustes võrdlemisi hästi. USA majanduskasvu kannustab peamisena endiselt väsimatu eratarbimine. Samal ajal on euroala majapidamiste kulutuste dünaamika olnud nõrgem, kuid rahaliidu majandus on siiski suutnud majanduslangust vältida.

Milline on intressimäärade tõstmise pärand?

Laenukulude kiire kasv on toonud kaasa keskpankade loodetud tagajärjed. Pankade laenuandmistegevus ja ettevõtete laenuvõtmine kapitaliturgudel aeglustuvad nüüd järjekindlalt. Tõusvate intressimäärade keskkonnas on ilmnenud mõnede väiksemate USA pankade likviidsus- ja finantsprobleemid. Kuigi kõik need juhtumid lahendati kiiresti ja tõhusalt, ilma USA ja maailma finantssektorile süsteemset negatiivset mõju jätmata, on pangad ja laenuvõtjad muutunud oma otsustes ettevaatlikumaks. Sellel võib olla maailmamajanduse kasvutempole aeglustav mõju.

Inflatsioon USAs jätkab aeglustumist, laenuturg jahtub ja majanduskasvu väljavaated on ebaselgemad. Analüütikud ja investorid on seetõttu muutunud kindlamaks, et pärast maikuu värskeimat intressimäära tõstmist vahemikku 5,0–5,25% võib USA Föderaalreservi süsteem teha pausi ja hakata sillutama teed intressimäära langetamisele, mis võib saabuda juba selle aasta sügisel. See turgudel juurdunud arvamus ei ole praeguseks FRS-i laialdast toetust leidnud – USA kohalikud tööturu- ja nõudlusnäitajad on seni jäänud liiga tugevaks.

Kas Euroopa Keskpank võib peagi intressimäärade tõstmise peatada?