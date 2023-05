Kokkulepe tehtud: alampalk on nelja aasta pärast pool keskmisest palgast

Heatahte kokkuleppe kohaselt toimub alampalga tõstmine astmeliselt moodustades: 2024. aastal 42,5%, 2025.aastal 45%, 2026.aastal 47,5% ja 2027.aastal 50% keskmisest palgast. Töötasu alammäära täpse suuruse lepivad sotsiaalpartnerid kokku iga aasta sügisel, võttes aluseks Eesti Panga värskeima prognoosi, ja selle kinnitab vabariigi valitsus.

Majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo sõnul on oluline, et kokkulepe alampalga järkjärguliseks tõstmiseks sündis tööturu osapoolte koostöös. „On hea meel, et sotsiaalpartnerid jõudsid kompromissini alampalga kasvutempos ning tingimustes, mis lubab eeldada, et see on jõukohane ka tööandjatele ning aitab enam just madalama sissetulekuga töötajaid, panustades ka palgavaesuse vähenemisse, kuna alapalk hakkab kasvama keskmisest palgast kiiremini,“ sõnas minister.

Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel on sõlmitud raamleppe sisuga rahul, kuna see lubab järgmiseks aastaks tavapärasest pisut suuremat miinimumpalga tõusu, mis on hädavajalik kontekstis, kus tulevased maksumuudatused saavad enam negatiivset mõju avaldama just madalama sissetulekuga inimeste jaoks. „Täpne miinimumpalga number selgub läbirääkimiste käigus sügisel, kuid tänane kokkulepe annab selge sihi miinimumpalga muutumise osas mitmeks aastaks ette,“ lisas Toomel.