Elering: sisuliselt hüvitame suure osa tarbijate võrgutasust

Soome elektrivõrku haldav Fingrid teatas eelmisel nädalal, et ei küsi selle aasta kuuel kuul klientidelt võrgutasu, kuna teenis eelmisel aastal, eriti aga aasta teises pooles Soome ja Rootsi ning Soome ja Eesti elektrituru vaheliste hinnaerinevuste tõttu rekordtulu. Fingrid ei küsinud võrgutasu ka mullu detsembris.

Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa ütles, et Elering on eelmise aasta algusest ja vähemalt käesoleva aasta lõpuni samuti kompenseerimas suurel määral tarbijate võrgutasu – erakorraliselt on selleks kasutatud 67 miljonit eurot energiabörsilt Nord Pool laekunud ülekoormustasu.