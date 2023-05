Latitude59 viis investeerimisteadmised Narva. Külalisi oli rohkem kui 20 riigist

Loomeinkubaatori OBJEKT asutaja Jana Budkovskaja: „Hiljuti sai OBJEKT, mis on Ida-Virumaa alustavate ettevõtjate majakas, tunnustuse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kui ettevõtluse edendaja 2023. Meie jaoks on väga oluline, et saaksime pakkuda piirkonna elanikele võimalust rääkida kaasa tehnoloogia maailma kuumimatel teemadel kohaliku kogukonna väljakutsete kontekstis. Mõistame, et praegu on piirkonna elus murdepunkt ning seetõttu püüame kõigest jõust toetada arengut, sealhulgas tuues Ida-Virumaale selliseid eredaid ettevõtlusmaailma sündmusi nagu Latitude59 konverents.“