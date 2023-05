Kai Realo nördinult: kas iga väike kohvik või restoran jääb ellu? Ma kahtlen

Oma mõttega juhtis ta tähelepanu asjaolule, et ettevõtetel tuleb täna välispartnerite ootuste täitmiseks teha veelgi enam investeeringuid (nt jätkusuutlikkus). Samas teame kõik tänast majandusolukorda ja see jäta puutumata ka ettevõtteid. Uued ja uued intressitõusud muudavad ettevõtted senisest veel ebakindlamaks. „See on keeruline koht, sest ühest küljest on ettevõttel nõudluse taastumise osas ebakindlus ning teisalt sa ei tohi ka taastumist maha magada.“