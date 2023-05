​​FOTOD | Pirita tee äärde kerkib sadu linnavilla stiilis kortereid

Metro Capitali tegevjuhi Ain Kivisaare sõnul toetab arhitektuurikonkursil esikoha saanud lahendus jätkusuutliku elukeskkonna kontseptsiooni ning järgib kaasaegse linnaruumi arendamise põhimõtteid. „Võidutöös põimuvad omavahel kaasaegne ja omanäoline skandinaavialik arhitektuur, loodussõbralikud ehituslahendused ning põhjalikult läbimõeldud ja rohelust väärtustav keskkond. See annab võimaluse rajada kestliku, tervikliku ning mitmeid lisaväärtusi pakkuva elamukvartali, kus on tulevastel koduomanikel mugav elada. Ühtlasi avaneb linnaelanikele kogu Lauluväljakuga piirneva ala.“ Rahvusvahelisel arhitektuurikonkursil osalenud tööde hulgast aitasid parima välja selgitada lisaks arendajale nii linna kui ka arhitektuurikogukonna esindajad.

Kivisaar lisas, et uues elamukvartalis on suure tähelepanu all rohelust ja hubasust loov keskkond. „Arhitektuurikonkursi võidutöö näol sündis lahendus, mis annab võimaluse tulevastel koduomanikel linnamajalikuks elukeskkonnaks ning aitab kaasa kogukonnatunde tekkimisele.“ Piirkonda läbivat rohepromenaadi ilmestab lopsakas rohelus, kus on piisavalt mänguruumi lastele, võimalus hommikujooksu harrastada või pere/naabritega mõnusaid piknikke korraldada. Majade juurde kuuluvad ka privaatsed miniaiad.