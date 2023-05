Tõnu Mertsina: Eesti majandus jääb ka teises kvartalis langusesse

Kui eelmise aasta teisel poolaastal investeeringud suurenesid, siis selle aasta esimesel kvartalil läksid need taas langusesse. Majandussektoritest vähenesid vaid ettevõtete investeeringud, eriti ettevõtete investeeringud transpordivahenditesse. Investeeringud transpordivahenditesse on ka varem näidanud suuremat volatiilsust ning esimese kvartali nii tugev vähenemine (püsivhindades 92%) ei pruugi näidata veel trendi. Üllatav oli aga kodumajapidamiste eluruumidesse investeeringute tugev kasv. Statistikaameti arvestuse järgi suurenesid need 64%, samas kui tehingute arv vähenes tegelikult 23%. Ehk siis, need numbrid näitavad erinevat pilti kinnisvaraturul toimuvast.

Eratarbimise maht oli aasta esimesel kolmel kuul juba kolmandat kvartalit järjest languses, vähenedes aastases võrdluses ligi 2%. Eratarbimisemahu langus on süvenenud ja see on liikunud üha allapoole pandeemiaeelsest trendist. Vaatamata tarbimise mahu vähenemisele, suurenes see jätkuvalt jooksevhindades. Eratarbimise kasv jooksevhindades on küll aeglustunud, kuid ligi 14% on jätkuvalt tugev näitaja. Võrdluseks, viimase kümne aasta keskmine eratarbimise kasv jooksevhindades on olnud 7,5% ja pandeemiaeelse viie aasta keskmine 6,5%. Kuigi mahtudes on kaupu ja teenuseid ostetud vähem, on nendele tehtud kulutuste kasv tugev. Reaalpalk peaks varsti kasvule pöörduma, kuid nõudlust ja tarbimismahtu hakkab see suurendama alles mõne aja pärast.