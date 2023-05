Pidu läbi. Leedu hakkab trahvima sõidukites alkoholi tarbivaid kaasreisijaid

Balti riigi politseiameti pressiesindaja Ramūnas Matonis ütles kolmapäeva hommikul LRT-raadiole, et Leedus jõustusid juba 2009. aastal alkoholitoodete kontrolli seaduse muudatused, mis keelavad füüsilistel isikutel tarbida, ladustada ja transportida alkoholitooteid avatult autosalongides. Seadus ei hõlma eneses sõidukeid, mille sisemus on juhiistmest püsivalt eraldatud.

R. Matonise sõnul on Seimas ette näinud konkreetsed trahvid alkoholi tarbimise ja lahtises konteineris hoidmise eest autosalongis. Kui varasemalt oli trahvi suuruseks reisija kohta juhile 10-12 eurot, siis nüüd on summad kasvanud. „Seadust on muudetud nii, et trahv on tõusnud, nüüd võib ähvardada trahv 40-100 eurot, korduva tegevuse eest 100-140 eurot,“ selgitas R. Matonis Leedu LRT raadiole.