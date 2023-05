Utilitase juhatusega liitub kantslerina töötanud kogenud tippjuht

„Energiakriis kinnitas veelkord, et elutähtsat teenust osutava ettevõtte valmisolek tagada toimepidevus peab olema 100% vettpidav ja Aulise käe all see ka seda oli,“ ütles Priit Koit. „Kaugküttevaldkond ja laiemalt kogu energiasektor on suurtes muutustes ning Lauri Lugna laialdane kogemus nii kriisi- kui ka uuenduste juhtimises on ettevõttele suur väärtus.“