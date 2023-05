Gaasi hind sulab praegu kui kevadine lumi. Alexela soovitab aga hinda fikseerida

Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu teatas täna, et alates juulist on Alexelas kodutarbija gaasi hind muutuvpaketis 0,45 eurot kuupmeetri kohta. See tähendab 30% hinnalangust võrreldes varasemate kuudega. Muutuvpaketi gaasihind oli energiaettevõtte klientidele tagasiulatuvalt aprillist 0,68 eurot, sama hind kehtis ka mais 0,68 eurot ning juunis oli see juba 0,63 eurot. Juuliks langeb hind juba tasemeni 0,45 eurot.