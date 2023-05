Kaup raudteelt kadunud. Kümned miljonid eurod raudtee ülalpidamiseks tuleb nüüd leida maksumaksjal

Suurim kaubavedaja on raudteel olnud Operail, mis eraldus Eesti Raudteest ja sai iseseisvaks ettevõtteks 2009. aastal. Operaili juhatuse liige Merle Kurvits ütleb, et sellest ajast on nad kõige enam kasutustasudesse panustanud 2012. aastal, kui tuli maksta 32,7 miljonit eurot. Raudteel on veel mõned kaubavedajad, kuid nende osa on seni olnud Operailiga võrreldes marginaalne.