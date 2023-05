Tulevikuraketile hüpanud Eia Uus valgustab idumaailma vähe räägitud nurka

Idufirmade kommunikatsioon erineb tavafirmadest selle poolest, et nemad ei osta kallist välireklaami või telepinda, et end nähtavaks teha. Et edu „koju tuua“, peab suhteid looma ja palju rääkima. Ka sotsiaalmeedias. Selleks et seal lood kulutulena levima hakkaks, on Uue sõnul vaja lugu, tundeid.

Uus töötab ka coach’ina, mis on Eestis aina enam populaarsust koguv amet. Tal on oma ettevõte Loovkool. Ta on näinud, et suur osa juhte ei tunne elementaarseid suhtlusreegleid ja samal ajal on meil justkui nõukogudeaegne taak, et peame end näitama alati väga heast küljest. „Viisaastaku plaan on täidetud!“ Välisriikides on juba aastaid pead tõstnud suund, kus juhid räägivad n-ö pärisasju. Ei kardeta olla ebatäiuslikud.

„Mind võlub päriselu. Milline mu kodu päriselt välja näeb. Filtrid on saatanast. Sa ei pruugi mõnd inimest tänaval äragi tunda, sest ta on endale sellise maski pähe tõmmanud.“ Uus on töötanud ka ajakirjanikuna ning intervjueerinud näitlejaid ja muusikuid. „Nad ütlesid ikka, et nende elu on täiuslik. Lapsed on täiuslikud. Kodu ka. Millest ma siin loo kirjutan? Tavaline inimene Põlvas või Muhumaal loeb – miks tal peaks sinuga tekkima mingi ühendus? See on fassaad,“ mõtles ta.

Nii elavadki ettevõtted arvude, imalate edulugude ja näiteks ka CV-de maailmas. Kuid nendega on väga keeruline kui mitte võimatu haakuda. Ka töövestlustel on meil kombeks endast maalida perfektne pilt, selle asemel et rääkida end huvitavaks lugude kaudu.

„Lugude jutustamine on mulle olnud alati hästi loomulik ja elementaarne. Olen imestanud, miks inimesed ei kasuta seda enam. Ei jutusta lugusid. Õpetangi nüüd nii seda kui ka lugude üles leidmist,“ ütleb äsja Latitude’i lavalt tulnud Uus. „Kõikides inimestes on lood olemas, aga enamik ei tea, kui väärtuslikud need on.“

Konverentsil Latitude59 esinenud vestja (inglise keeles storyteller – T. S.) Eia Uus on tuntud kui kirjanik, kes on välja andnud nii romaane, reisi- ja lasteraamatuid kui ka lühemaid vorme. Ta alustas luulest. Kui Uus sai mõni aasta tagasi lapse, siis hakkas istumise ja kirjutamise aega nappima ning ta otsis teisi võimalusi.

„Paljud imestavad, et kui panen LinkedIni pressiteatest lõigu „Tegime kaheksa miljonit kasumit“, siis keegi ei reageeri sellele. Niisugusele infole on raske südant panna, seda jagada. Aga kui uudisel on juures foto esimesest kontorist või sellest, kuidas finantsjuht algusajal töölauda ise kokku paneb, siis on lugu olemas. Või et esimesel investoritega kohtumisel kukkusid sul kõik asjad põrandale ja ajasid endale kohvi peale. Inimene loeb seda ja tal tekib sellega mingi side.“

Aus ülestunnistus laval

Uus tuli Latitude’i lavale kui vestja. Milline pinge. Kõik eeldavad, et lööd rahva oma jutuga pahviks. Inimestele, keda ta koolitamas käib, räägib ta sedasama inimlikkuse ja haavatavuse juttu, et vigadest ja õppetundidest tuleb rääkida ning et see on suure väärtusega.

Vigadest ja õppetundidest tuleb rääkida. See on suure väärtusega.

Enda esitlust ette valmistades mõtles Uus pikalt, kas ta ikka julgeb laval tunnistada, et ka tal on nõrkused. Et ka temal on tugev lavanärv. Mis siis, kui keegi ei võta teda pärast seda enam tööle, ei usaldata neil teemadel. „Siis mõtlesingi, et pean ka ise haavatav olema, kui seda teistele õpetan. Eks mõistan nüüd ka paremini ettevõtjaid, kel on nii raske seda teha,“ ütleb Uus. „Oluline on, et me ei tähtsustaks üle täiuslikku ja elutut fassaadi.“

Idumaailma varjatud pool

Idumaailma vaatas Uus kunagi eemalt ja mõtles, et see on pelgalt tehnoloogiageeniuste pärusmaa. Tema sinna nina ei topi. Siis märkas ta, et paljud sõbrad erinevatelt elualadelt hakkasid ettevõtteid looma. Neil läks hästi. Siis, lapse sündides, tekkis temaski soov minna sinna, kus on tulevikufookus. Ta ei tahtnud 15 aasta pärast minna tolmunud romaaniga lapse juurde ja öelda, et seda sa pead nüüd lugema. „Tahan aru saada, mida tema räägib,“ selgitab ta.

Uus kuulas Latitude’il Ready Player Me’ga avatare arendavat Timmu Tõket, kes rõhutas ka, et see on maailm, kuhu lähevad meie lapsed ja seda ust enam kinni ei saa. „Tahtsin niisiis tulevikuraketile hüpata.“