Krüptofirma Change'i asutaja müüs tükikese firmast maha

Täpsemalt kuulus ennist Kangro firmale Kangro Pte Ltd. 3,81 miljonit aktsiat, millest müüs maha ligi 300 000. Ostjaks oli Šveitsi erakapitalifirma Andromeda Capital Partners Suisse, mis märtsis investeeris Change'i 2 miljonit eurot. Šveitsi firma omanik on Eesti ettevõtja Ingmar Mattus. Tehingu hinda Kangro ei avalikustanud.

„See otsus ei tulnud kergelt, kuid see on seotud minu pühendumusega võimaldada klientidel üle maailma kasvatada oma varandust kasutades meie platvormi,“ põhjendas Kangro müüki. Ta lisas, et otsus võiks kaasa tuua „põnevaid võimalusi meie jaoks“ ning et tegu on strateegilise osaluse müügiga. Lisaks krüptovaluutadele pakub Change'i platvorm võimalust kaubelda aktsiate derivatiividega ning toormetega, sh pakkudes võimendust.