„Ettevõtte äritegevusele on omane pikaajaliste kliendilepingute sõlmimine ja tulenevalt sellest, et tooraine hinnad tõusid, on ettevõttel tulnud täita kahjumlikke kliendilepinguid. Kasumimarginaalid on ettevõtte tegevusvaldkonnas reeglina väga madalad ja seetõttu omasid kahjumlikud lepingud olulist mõju ka meie äritegevusele ja likviidsusele,“ ütles Metus-EST tegevjuht Andres Simuland Delfi Ärilehele.