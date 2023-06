Digimuutuste juhtimine on nõutud pädevus nii täna kui ka tulevikus

Uuemal ajal vahetavad inimesed karjääre elu jooksul mitu korda. Näiteks on Austraalias leitud, et tänasel 15-aastasel on oma eluea jooksul tõenäoliselt 17 erinevat töökohta ning 5 karjääri. Kodule lähemalt tulles näitavad Statista andmed, et Eestis on ühe tööandja juures töötatud aastate arv keskmiselt 8,3.

See arusaadavalt tähendab, et 20ndate eluaastate alguses omandatud haridusest kogu ülejäänud tööeluks ei piisa. Seni oli see minu jaoks peamiselt teoreetiline teadmine, kuni astusin eelmisel suvel TalTechi magistriõppesse „Digimuutused ettevõttes“.

Õppekava idee on anda ettevõtetes ja asutustes juhtivatel kohtadel töötavatele inimestele teadmised ja tööriistad digitaliseerimise planeerimiseks ja selle läbiviimise korraldamiseks. Õppeprogrammil on tihe seos praktikaga. Näiteks lõputöö seisneb oma asutuse näitel mõttelises läbimängimises miks, mida ja kuidas digitaliseeriksin.

Kuigi digitaliseerimine võib tunduda juba vana uudis, on arenguruumi Eestis siiski küllaga. Eelmisel sügisel ilmunud Arenguseire Keskuse lühiraport tõi välja, et kuigi DESI 2022. aasta indeksi järgi on Eesti avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopas esimene, oleme ettevõtete digitaliseerituse poolest alles 15. kohal. Sama indeksi inimkapitali kategoorias oli Eesti 2022. aastal EL-i riikide seas 8. kohal, aga kõrgemate digipädevustega inimeste osakaal EL-i keskmise taseme suhtes on ajas järjest vähenenud. Vahe Soomega on 6 aastaga kasvanud 15%-lt 77%-ni.

Seda vajalikum on, et tipp- ja keskastmejuhtide seas oleks võimalikult palju neid, kes digitaliseerimise hingeelu mõistaksid ja seda juhtida suudaksid. Tähtis on ka mõista selle tegevuse laiemat konteksti, sest andmete ja tehisintellekti valdkonnas on palju asju muutumas.