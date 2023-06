Eesti firma korraldab ühistransporti nüüd Leedust Singapuri ja Araabiani

„Meie viimase aja suuremaid projekte on olnud Vilniuse ühistransport, kus arendasime üle viie miljoni euro ulatuses välja kaasaegse pileti- ja reaalajasüsteemi, mis teeb Leedu pealinnas reisijatele ühistranspordi kasutamise tunduvalt mugavamaks. Ridango reaalajalahendus pakub transpordikorraldajale teavet ühistranspordi liikumise, liiklusjuhtumite, juhtide käitumise, graafiku kõrvalekallete ja muude marsruudiga seotud andmete kohta. See võimaldab kiiresti reageerida ettenägematutele olukordadele ja hoiab reisijaid muudatustega kursis,“ ütles Ridango juhatuse esimees Erki Lipre. „Samuti alustasime Leedus esimese linnana Klaipedas ühistranspordis kontaktivaba makselahendusega.“

Ridango on ka Rootsis piletisüsteemiga juba kaheksas maakonnas ning suurte sammudega liigutakse Araabia poolsaarel. „Ridango ühistranspordihaldussüsteem oli kasutusel ka Kataris toimunud jalgpalli MM-il,“ märkis Lipre. „Oleme Lähis-Ida piirkonnas juhtiv ühistransporditehnoloogia tarnija. Lisaks Katari elektribusside haldamise projektile oleme loonud integreeritud ühistranspordisüsteemi näiteks püha linna Meka jaoks. Samuti on meil edukalt valminud projektid Omaanis, Kuveidis. Lähiajal saame avaldada detaile ka tähtsa projekti kohta Araabia Ühendemiraatides.“

Lipre lausus, et ka Singapur uuendas nendega just veel mitmeks aastaks koostöölepingut. „Eesti firmale uhke saavutus, sest Singapur on ju tuntud kui maailma parima ühistranspordiga riik,“ lisas ta. Ridango on välja töötanud tehisintellektil põhineva busside saabumise ennustamise süsteemi, mida Singapur on kasutanud juba viimased kümme aastat ning lepingut pikendati nüüd 2029. aastani.