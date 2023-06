BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks sõnas, et erasektori tohutu potentsiaal on Eestis kasutamata. „Täna tegemata jäänud asi on homme kolm-neli-viis korda kallim. Õigel ajal tegemata asi maksab sulle tulevikus kätte.“

