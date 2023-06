Operaili kahjum kujunes eelmise aastaga 16 miljoni euro suuruseks

Raudtee-ettevõtete kontsern Operail teenis möödunud aastal 61 miljonit eurot äritulu ja saavutas 10 miljoni eurose EBITDA, mis on äärmiselt keerulist majanduskeskkonda arvestades hea tulemus. Eestis veetud kaubamahu 47-protsendist langust leevendas peamiselt vagunite rent, aasta lõpus tõusid kaubavedude mahud Soomes. Alates 2023. aastast neid ärisuundasi enam ei ole.

„Siiski on tegemist äärmiselt keeruliste olude kohta heade majandustulemustega, sest nii käive kui ka EBITDA jäid tugevaks, kuid seda tänu eelmisel aastal veel alles olnud mittestrateegilistele ärisuundadele, millega Operail käesoleval aastal enam ei tegele,“ märkis Toomsalu. 2023. aasta I kvartalis müüs Operail ära viimased rendivagunid ja Soomes kaubaveoga tegelnud tütarettevõtte.

„Eesti raudteekaubavedude kui praegustes oludes kahjumliku äritegevusega on Operailil sel aastal võimalik jätkata vaid tänu kasumlike äride müügist saadud tulule, kuid see on lühiajaline lahendus,“ nentis Raul Toomsalu.