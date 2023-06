Veel üks koondamine: pikalt tegutsenud ettevõte sulgeb oma Aseri tehase põhiliini

Ettevõttele sai saatuslikuks just Venemaa sõda Ukraina vastu. 2022. aasta 1. juulist lõpetasid nad oma tehase toodangu ekspordi Venemaale. Sellest ajast alates on nad tegelenud aktiivselt uute turgude jahtimisega ning üritanud projekte ellu viia nii Euroopas kui ka Inglismaal. „Viimase 12 kuu inflatsioon nii Baltikumis kui ka mujal Euroopas ei võimaldanud neid projekte realiseerida, mistõttu kadus nõudlus Aseri toodete järele suuremas mahus ära,“ teatas ettevõte.

Ettevõtte sõnul on jahenenud ka Baltikumi turg ja ka Soome seisab silmitsi turu kukkumisega. „Meie lootused ja ootused Skandinaavia ning Poola turgude suunas ei ole samuti soovitud vilju kandnud. Kõiki neid asjaolusid arvesse võttes on selge, et Aseri tehase tootmist ei ole võimalik samas mahus jätkata,“ lisasid nad.