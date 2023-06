Elon Musk on taas maailma rikkaim inimene

Tesla tegevjuhi Elon Muski rikkus kasvas sel aastal 40,3% ehk 192 dollari miljardini. Tõus on eeskätt tingitud elektriautode tootja maikuisest 24-protsendilisest aktsiakasvust. Musk omab Teslast 13%.

Luksuskaupu pakkuva korporatsiooni LVMH tegevjuht Bernard Arnault kukutas mullu detsembris Muski esimeselt kohalt pärast seda, kui Tesla aktsia langus oli põhjustatud Twitteri omandamisest 44 miljardi dollari eest. Suur osa Muski varadest on seotud Tesla aktsiaga.

Ta on samuti tegevjuht kosmoseraketitootjal SpaceX ja omab ka Twitterit. Musk lahkus Shanghaist neljapäeval pärast kahepäevast visiiti. Hiinas viibides kohtus ta välisminister Qin Gangi ja teiste Hiina ametnikega. Analüütikute sõnul oli visiit, mis toimus keset USA ja Hiina vahelisi pingeid, märk sellest, et Hiina on Tesla jaoks oluline turg.