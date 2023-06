ÄRILEHE UURING | Pääsu pole: Venemaa hoiab Lääne firmasid pantvangis

Venemaalt Ukraina sõja tõttu lahkunud ettevõtete kohta on tehtud palju uuringuid. Nii mõnedki lääne firmad andsid lubaduse, et lahkuvad Venemaalt kohe pärast agressorriigi Ukrainasse tungimist, kuid ärikooli International Institute for Management Development uuringu kohaselt oli eelmise aasta detsembri lõpuks lahkunud Venemaalt alla 9% EL-i ja G7 ettevõtteid. Tänavu märtsi seisuga näitas Yale’i ülikooli uuring, et 1600 ettevõttest üle veerandi jätkas oma tegevust Venemaal täielikult, mõned üksnes lükkasid edasi oma plaanitud investeeringud. Kiievi majandusülikooli uuringu kohaselt, kus osales kaks korda rohkem firmasid, jätkas tegevust ligi 50% ettevõtteid.