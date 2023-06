VLND burgeri eestvedaja: Mõni euro panti prahivabama planeedi eest? Teeme ära!

Tänaseks on selge, et 2024. aastast tuleb kogu Eestis avalikel üritustel toitlustamiseks kasutada korduskasutavaid nõusid. Tallinna linn on siin astunud sammu edasi ning kehtestas sama reegli veelgi varem ning pealinna sündmused peavad olema ühekordsetest pakenditest vabad juba tänasest. Kuigi tänavu toimuvale noorte laulu- ja tantsupeole oleks soovi korral kehtestatud ka mastaabist tingituna erand, on peo korraldajad ambitsioonikad ning annavad seeläbi tubli panuse selleks, et sadu tuhandeid ühekordseid pakendeid jääks kasutamata ja jäätmed tekkimata.