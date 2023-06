Kokku seitsmest klaasmajast koosnev kompleks ootab alates 1. juunist suvitajaid nautima kuurortlinna melu ja avaraid merevaateid. Minivillad asuvad merekaldal, merest vaid 20m kaugusel. Tänu suurtele klaasseintele saab majades kogeda mereäärse elu võlu päikesetõusust päikeseloojanguni. Kahe minivilla juurde kuuluvad ka merevaatega saunad. Hoonetel on olenevalt tüübist kaks eriilmelist siseviimistluslahendust. Mõlema looja on maitsekas sisearhitekt Lilia Kristianson.

Majade operaator Scandium Livingu juht Hannes Tall: „Tiny Marienholm on Eesti majutusäris midagi täiesti uut. Põhimõttelt on tegemist butiikhotelliga, mis paikneb seitsmes eri majas otse mere ääres. Tänu suurepärastele vaadetele ja lähedal asuvate laidude linnurohkusele, saab igast meie külalisest hobi-mereteadlane ja -ornitoloog, kel voodist tõusmata on võimalik imetleda võimsaid lindude ülelende ja Haapsalu laguuni erinevaid varjundeid. Meie juures saab võtta rahuliku aja puhkuseks, rahu ja vaikuse nautimiseks.“