Tartu autopark avatakse 100 sõiduautoga, mille seas on Toyota hübriidmootoriga sõiduautod CHR, Corolla, Yaris ja Yaris Cross. Samuti avatakse linnadevaheline autorent ehk Tallinnast renditud auto on võimalik jätta Tartusse ja vastupidi.

„Tartlased on jagatud autode teenust pikalt oodanud ning meil on hea meel sinna laieneda. Isiklike autode kasvav arv on Eesti linnades murekoht, mis tekitab nii ummikuid kui parkimisprobleeme. Autojagamisteenus pakub taskukohast ja mugavat alternatiivi isiklikule autole, lahendades samal ajal suurest autode hulgast tulenevaid probleeme linnas,“ ütles Bolt Drive’i Eesti juht Henriko Aer.

„Tallinnas oleme näinud, et jagatud autode kättesaadavus avaldab otsest mõju inimeste liikumisharjumustele, isikliku auto müümise ja auto ostmise edasilükkamise otsustele. Autojagamisteenuse eelistamine isikliku auto asemel on seotud kahe teguriga - mugavus ja taskukohasus. Inimestele on oluline võimalus kombineerida renditeenust mugavalt teiste transpordiliikidega, näiteks ühistranspordiga, ja jagatud autode kasutamine linnas on täna soodsam kui isikliku auto ülalpidamine,“ selgitas Aer.