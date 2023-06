Forus võitis olulise osa Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse hankest

Foruse juhatuse liige ja mehitatud turvateenuse juht Kaimar Karuauk peab Tallinna lennujaama partneriks saamist suureks töövõiduks ja oluliseks sammuks edasi, mille taga on väga hea meeskonnatöö. „Tallinna lennujaam on meie jaoks kindlasti väljakutse ja suur vastutus, et lennujaam, kui värav maailma, oleks igapäevaselt parimates kätes ning inimesed tunneksid end turvaliselt,“ kinnitab ta.

Foruse Tallinna lennujaama meeskonnas asub tööle enam kui 70 inimest. Meeskonna komplekteerimine ja koolituskavade koostamine koostöös Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse spetsialistidega juba käib. „Lennujaama puhul on tegemist riiklikult väga tähtsa objektiga ja lennundusele kehtivad väga ranged nõuded ning protseduurid, seega on meie ülesandeks leida õiged inimesed, kes saavad teha põnevat tööd huvitavas keskkonnas,“ sõnab Karuauk.

Forus on partner samuti teistele suurtele riigiettevõtetele, nagu Eesti Energia ja Eesti Raudtee. Kaimar Karuauk usub, et pikaaegne kogemus suurettevõtetega on aastate jooksul loonud usaldusväärsust ja kindlustunnet, et arenetakse õiges suunas.