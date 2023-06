Üks maailma juhtivaid hotellifrantsiise avas Tallinnas uue hotelli

Tallinnas Lauluväljaku lähistel asuv varasemalt Oru Hub Hotel nime kandnud hotell läbis 2020. aastal täieliku uuenduskuuri. Koostöös disainibürooga Velvet töötati välja elustiili kontseptsioon, mis kombineerib parimaid omadusi hotelli mugavustest, kodusest õhkkonnast ja avatud töökoha võimalustest. Hotelli üldalade disain soodustab koos olemist ja elamuste jagamist ning hotelli läbivalt isikupärane ja sõbralik suhtlusstiil seob omanäolised detailid sujuvaks tervikuks. Hotelli liitumisest Accori uue brändiga teavitati selle aasta jaanuaris.

„Oru meeskonnale on võimalus tutvustada end Accor Handwritten Collectioni alt suur tunnustus. Oleme viimastel aastatel hotelli täiustamisse ja detailide lihvimisse palju panustanud ning mõistagi oleme rahul, et seda on märgatud. Usume, et turiste köidab Oru Hub Hotel – Handwritten Collectioni ainulaadne ja omanäoline disain. Oleme uue brändiga liitumisel ruumide disaini veelgi täiendanud, mis tõstab meid neljatärni hotellide kõrgemasse klassi,“ rääkis hotelli tegevjuht Kristel Mäenurm.

Handwritten Collectioni ühe osana on vastavatud hotelli kontseptsiooniks „Söö, tööta, mängi,“ mis sai välja töötatud koostöös tunnustatud Eesti disainiagentuuriga Velvet ja sisearhitektuuristuudioga Aeris. Vastavalt oma kontseptsioonile pakub 4-tärni hotell 55 mugavat, kaasaegset ja kauni kujundusega tuba. Külalistel on ka ligipääs ainulaadsele Hubile, kus on võimalik töötada, sotsialiseeruda või puhata. Lisaks on hotelli külastajatele avatud Oru bistroo, koosolekuruumid, värkstuba ja joogasaal. Hotell on pälvinud arvukalt disainiauhindu, sealhulgas Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia, ning on nomineeritud EASi ettevõtlusauhindadel parima disaini elluviija kategoorias TOP 3 hulka. 2021. aastal tunnistati Oru Hub Hotel EASi ettevõtlusauhindadel aasta disainirakendaja kategoorias kolme parima hulka.