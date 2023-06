KUULA SAADET | Podcast „Lihtsalt rahast“: miks on praegu parim aeg avada tähtajaline hoius?

Paavo Truu sõnas, et praegu on hoiustajatel tõesti põhjust rõõmustada, sest pangad tõstavad praktiliselt iga nädal oma tähtajaliste hoiuste intresse ja hetkel on turu parim pakkumine Coop Pangal, kes maksab aastase hoiuse eest 5% intressi . Nii teenib näiteks 3000-eurose hoiuse eest tulu 150 eurot ja 13 000-eurose hoiuse eest juba 650 eurot. Kusjuures väikseim summa, mille saab tähtajalisele hoiusele tulu teenima panna, on 100 eurot.



Saatejuht Hando Sinisalu tõi välja, et veel aasta tagasi maksid pangad hoiustajatele nulli lähedast intressi või küsisid klientidele lausa negatiivset intressi. Truu täpsustas, et sellel ajal oli veel ka euribor negatiivne, kuid viimasel aastal on see kiiresti tõusnud ja püsinud positiivne, mis tähendab, et laenuklientidele tuleb pankadele varasemast suuremaid intresse tasuda. „See on siiani vähe tähelepanu saanud, kuid euribori tõusuga koos on pidevalt tõusnud ka hoiuste intressid, mis on nüüdseks kerkinud juba ka euriborist kõrgemale tasemel. See näitab, et rahaturule on saabunud tasakaal: kui varem olid võitjate poolele laenajad ja kaotajate poolel hoiustajad, siis nüüd on olukord vastupidine – võidavad need, kes säästavad ja hoiustavad ning ja kaotavad laenuvõtjad,“ selgitas Truu.