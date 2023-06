Euroopa raha voolab Orgitale, Kloogale ja Märjale: kerkivad kolm moodsat katlamaja

„Oleme väga rõõmsad, et oleme leidnud endale AS YIT Eesti näol tugeva koostööpartneri ja loodame nende osalemisele ka käesoleva aastal neljandal, kõige suuremal hankel, mille kuulutasime välja Loksa katlamaja ehituseks,“ ütles N.R Energy juhatuse liige Richard Viies.

Tema sõnul mõjutasid pandeemia ja sõja tekitatud ebastabiilne olukord toorme- ja ehitusturul sarnaselt teistele elualadele ka katlamajade ehitust. „Hindame kõrgelt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektide toetamiseks loodud lahendusi, mis võimaldasid muutunud turuolukorras jätkata plaanide ellu viimist. See, et oleme saanud Kloogal, Orgital ja Märjal alustada katlamajade ehitustöid, on märk nende lahenduste tulemuslikkusest,“ ütles Richard Viies. Ta lisas, et kohalike omavalitsuste asjalik tugi ehituse menetlusprotseduuride juures on olnud samuti suureks abiks.