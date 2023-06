Tallinna kaubanduskeskuses asuv Prisma sai uue välimuse ja laiema kaubavaliku

„Kristiine Prisma on üks meie vanemaid ja klientide poolt hinnatumaid kauplusi. Värskendasime nii poe väljanägemist kui tootevalikut. Näiteks laiendasime puu- ja juurvilja väljapanekut ning lisasime uusi tootekategooriad lastekaupadesse, tuues need samas ka lapsevanemate jaoks mugavamalt kokku,“ selgitas Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Toidukauba poolest täienes Food Marketi ala, kus pakutakse värsket liha ja kala, samuti valmistooteid. Peagi lisandub kauplusesse suitsuahi ja juba on puuviljaosakonnas klientide kasutuses ananassilõikur. Kristiine kauplusesse laienes ka teistes Prismades kiitust pälvinud uudne kontseptsioon Paar, kus veinid on jagatud viide toiduga sobivasse kategooriasse. Uuendused tegi läbi ka maiustuste- ja leiva-saiaosakond ning iseteeninduskassade ala.