FOTO | Hüvasti, plastikkarp. Rakvere hakkliha sai kitsa, kuid keskkonnasõbraliku pakendi

Rahvusvahelise turu-uuringute ettevõtte Nielseni viimaste andmete järgi moodustab hakkliha peaaegu veerandi värske liha turust. Kuigi viimase paari aasta jooksul on hakkliha tarbimine olnud õrnas languses, siis suures pildis on see püsinud stabiilsena. HKScani Baltikumi tootearendus- ja turundusdirektori Janne Laik-Lõhmuse sõnul on nendest andmetest lähtudes ilmselge, et hakkliha ja selle kvaliteet ei tohi muudatuste käigus kannatada, kuid kindlasti tuleks pakendite näol võtta keskkonnasõbralikum suund. Lisaks on uus pakend tarbijale mugavam kasutada ning hoiustada. Eesti suurima toiduainetööstusena loodetakse sihipäraste keskkonnasõbralike tegevustega eeskujuks ja suunanäitajaks olla ka teistele toidutööstuse ettevõtetele.

Karbi ja kleebise asendamine flow-pakiga aitas Rakverel pakendit vähendada 75% ulatuses – uut pakendit on võrreldes eelmise pakendiga ¾ võrra vähem. Siiski rõhutab Laik-Lõhmus, et üksnes pakendi ja plastiku vähendamisest ei piisa. „Plastik on toidutööstuses vaieldamatult parim materjal, mis aitab tagada toidu kvaliteedi ja säilivuse. Seetõttu kasutame täielikult monomaterjali ehk plastikut, mis on 100% ringlusesse võetav ning erinevalt traditsioonilisest komposiitmaterjalist ei lõpeta põletusahjus, vaid saab õige sorteerimise korral uue elu mõne muu eseme näol.“

Väiksem pakend = sama palju toodet ja sama hind

Keskkonnasõbralikum ja minimalistlikum pakend, ei tähenda, et tarbija peaks oma rahakotiraudu laiemalt avama. Uus pakend võtab vähem ruumi nii kaupluse riiulil, tarbija ostukotis kui külmkapis, ent ei vähenda hakkliha kogust pakendis ega mõju toote hinnale. Janne Laik-Lõhmus toob esile, et sama kogus toodet tähendab ka sama hinda - tarbija ei pea kartma, et uus pakend toote hinda tõstab.