Estlink 2 läheb hooldusesse. Elering: see võib mõjutada elektri hinda

„Tegemist on üle kahe aasta toimuva korralise hooldusega ja sellised hooldused on nii olulise taristu puhul väga olulised. Nii nagu auto vajab korralisi hooldusi, vajab seda ka Estlink merekaabel ja seda põhjusel, et neis ei tekiks rikkeid,“ sõnab Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa.

Ta selgitab, et Elering teeb korralisi hooldusi ajal, mil tarbimine on madal, piirkonnas rohkem taastuvenergiat ja elektrihind enamasti madalam. „Ootamatut riket hoolduse tegemata jätmise tagajärjel ei saa ajastada perioodile, kus tarbimine ja elektri hind on madal – rike võib tabada merekaablit ka talvisel väga kõrge tarbimise ajal ja muuta olukorras elektrisüsteemis pingelisemaks,“ lisab ta. Seetõttu tehakse hooldus ka suvel.

Ellermaa sõnul võib Estlink 2 hooldus mõjutada elektri hinda, arvestades, et Soomest saab Eestisse liikuda mõnevõrra vähem Põhjamaade taastuvelektrit. „Kui palju konkreetselt, sõltub mitmest asjaolust ja seega seda täpselt prognoosida ei saa,“ ütles ta, lisades: „Nagu mainitud, ajaliselt on suvi parim aeg sellise hoolduse tegemiseks, et hinda võimalikult vähe mõjutada.“

Hooldus kestab kaks nädalat, 18. juunini.