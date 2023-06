Roadgames ettevõtetele ja organisatsioonidele: meeskonnatöö mängudest bränditeadlikkuseni

Tänapäeval investeerivad uued ettevõtted üha enam otseselt inimestesse ja brändi arendamisse. Atraktiivse töökeskkonna loomine aitab samal ajal brändi ja nende teenuseid konkurentide seast esile tõsta. Loe, kuidas Draugiem Groupi tütarettevõte Roadgames aitab igal organisatsioonil hoolitseda oma töötajate eest kaasaegsete, kaasahaaravate ja õpetlike meeskonnatöö mängude abil ning mismoodi on taolisi tegevusi võimalik kasutada brändi edendamiseks!

Meeskonnatöö mängud

Roadgames'i meeskonnatöö mängud on populaarsust kogunud nii Lätis, Leedus kui ka Eestis. Meie interaktiivsete mängude erinevaid aspekte, mis hõlmavad meeskonnatööd ja sidemete loomist, on arendatud, lihvitud ja testitud rohkem kui 19 aastat. See võimaldab meil klientidele pakkuda lihtsat, mugavat ja kasutajasõbralikku teenust, mis on kohandatud gruppidele ja kollektiividele. Meie tiimiüritused põhinevad mängustamisel (gamification) ehk mängukomponentide kasutamisel, et tõhusalt kaasata, julgustada ja harida mängus osalejaid, arendades samal ajal koostööd ja probleemide lahendamise oskust ning pakkudes võimalust kvaliteetseks vaba aja veetmiseks kolleegidega.

Roadgames'i meeskonnatöö mängud sobivad nii väikestele, keskmistele kui ka suurtele gruppidele. Mänge saab luua erinevates keeltes ning samuti on võimalik korraldada virtuaalseid üritusi kaugtöötajatele, kes kohtuvad harva või mitte kunagi. Pakume lõputuid võimalusi ainulaadse, eksklusiivse ja põneva firmaürituse korraldamiseks. Lisaks on neist saanud hindamatu traditsioon paljude tiimide jaoks, mis aitab osalejatel lõõgastuda, õppida ja tugevdada vastastikuseid suhteid. Roadgames'i ärikliendid saavad valida juba valminud mängude seast või luua oma ettevõtte jaoks kohandatud mängu. Kuid mis kõige tähtsam, meie mängude eesmärk on kaasata, motiveerida, ühendada ja pakkuda kõigile osalejatele suurepäraseid emotsioone!

Bränditeadlikkus