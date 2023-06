Mihkel Nestor: majanduslangus hakkab tavainimese elu mõjutama

Lisaks ekspordi kukkumisele on kahanenud ka sisemajanduse nõudlus. Eratarbimine vähenes 2023. aasta esimeses kvartalis aastaga ligi 2%. Kui eelmisel aastal suutsid majapidamised inflatsiooni trotsida, siis tänavu on kallimad hinnad sundinud inimesi tarbimist piirama. Jaekaubandus on olnud juba mitmendat kuud tõsises languses ja olukord jääb sarnaseks veel mõneks ajaks. Paremas seisus on püsinud nõudlus erinevate teenuste tarbimise järele, kuid võrreldes jõukamate riikidega, moodustavad need ikkagi kogu eratarbimisest väiksema osa.

Eesti majandus on olnud languses juba pikema aja vältel, kuid igapäevaelus pole see olnud kuigivõrd tunnetatav. Seda seetõttu, et vaatamata majanduses loodud lisandväärtuse kahanemisele püsihindades, on nominaalne kasv olnud väga kiire. Nii suurenesid eelmisel aastal töötajatele makstud hüvitised 14% ja suuresti ettevõtete kasumeid väljendav näitaja „tegevuse ülejääk ja segatulu“ 24%. Selle aasta esimeses kvartalis kasvasid hüvitised töötajatel endiselt veel 13%, kuid kasumite kasv piirdus juba kõigest 1,5%ga. Majanduskonjunktuuri halvenedes ongi esmaseks puhvriks ettevõtete kasumid, mis järgi annavad. Arvestades tööturu pikaajalist kitsikust, proovitakse töötajaid äriõnne pöördumise eest kaitsta, kuid lõputult pole see võimalik. Nii võibki oodata, et majanduslangus suve jooksul end senisest enam tunda hakkab andma, sest tööd on jäänud vähemaks ja mõnele maksab see lõpuks ka ameti. Paradoksaalselt võib see toimuda aga hetkel, kus majandusolukord SKP statistika põhjal juba paremuse suunas hakkab liikuma.