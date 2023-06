Küttemaailma tipptehnoloogia hoiab vee- ja küttekulud kontrolli all

„Käsitleme igat projekti nii, et see oleks kliendi vaatest investeering, mitte kulu: klient saab valminud lahenduse kaudu konkreetse energiakulude kokkuhoiu ning parima hinna-kvaliteedi suhtega süsteemi. Kliendid hindavad meie müügitöötajate kompetentsust, samuti laomahtu ja tootevaliku võimalusi. Paratamatult võib ehitusprojekti käigus tulla ette muutusi ja meie äripartneri jaoks on tähtis teada, et ta ei pea selle pärast muret tundma: Küttemaailmast saab asendustooted kohe kätte,“ selgitab ettevõtte tegevjuht Denis Grigorjev.

Alates 2005. aastast tegutsev Küttemaailm pakub kaasaegseid kütte- ja veevarustuslahendusi ning arvestussüsteeme. Tootevalikus on ligi 50 000 kaasaegset insenertehnilist toodet, kõigi nende ühine funktsioon on tarbijate kütte- ja veekulusid täpselt jälgida, optimeerida ning vähendada. Ettevõttel on küttesüsteemide rajamise ja kaasajastamise kogemusi nii eramutes, kortermajades kui ka keerukate eriprojektidega hoonetes, näiteks tootmishooned, mõisad ja spaahotellid. Aastate jooksul on Küttemaailm panustanud ka mitmete Eesti linnade soojustrasside energiatõhususe tõstmisesse. Professionaalne meeskond läheneb igale projektile individuaalselt, kõik lahendused valmivad nö rätsepatööna, et tagada süsteemide stabiilsus, vastupidavus ja ökonoomsus.

Küttemaailm pakub ka soojuse tootmiseks vajalikke seadmeid: boilereid ja soojuspumpasid ning põrandakütte komponente. Sortimendis on lai valik tuntud kaubamärke. Robert Bosch’i gaasi kütte- ja veekuumutusseadmed ja soojuspumbad tagavad ökonoomse põranda- ja tarbevee soojenduse. Samuti on saadaval Kermi põrandaküttetorud ja -komponendid.