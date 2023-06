Accori Baltimaade arendusjuht: hotellide käibemaksutõus pärsib Eesti turismi

Accori Poola ja Balti riikide arendusjuht Katarzyna Sławińska sõnas, et nad on uhked, et Handwritten Collectioni esimene Baltimaade ja Ida-Euroopa regiooni hotell avati Eestis. Ta lisas, et Eesti pole nende jaoks mitte üksnes Baltimaade, vaid kogu regiooni juhtiv turg. Sławińska sõnul on Handwritten Collectioniga plaanis laieneda peale Tallinna ka teistesse Eesti linnadesse, nagu Tartusse ja Pärnusse.