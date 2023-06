Ekspert selgitab, millised on praegu populaarsemad elektripaketid ja mida ta oma kahel pereliikmel teha soovitas

Universaalteenusel on viimastel andmetel veel üle 100 000 majapidamise, täpsemad andmed selguvad peagi. Praegu on suured müüjad meie ette lükanud kümneid paketivariante, mille vahel valida. Mida siis valida? Kas fikseerida või mitte? Millised on trendid? Mida teha, kui internet ei ole üldse sinu sõber, kuid paketti tahaks ikka valida? Sellest räägib „Majandusaruande“ podcast’is Võrdle portaalide juht Birgit Jõgeva.

Hoiatame ette, et saates ei kõla üht konkreetset soovitust, sest tarbijad erinevad ja Võrdle portaalid on sõltumatud. Jõgeva ise pidi hiljuti nõustama oma lähedasi pereliikmeid ning tegi nende tarbimist analüüsides kaks täiesti erinevat järeldust. Miks?

Jõgeva sõnas väljaspool podcast’i, et kerge oleks öelda, et kaotagem universaalteenuse lihtsalt ära. Mida saaks aga praegu selle asemele pakkuda? Ei saa ju kõiki kliente mõne kindla müüja kindlale paketile lükata. Veider on aga see, et universaalteenuse enda hind ei käi turuga sama jalga.