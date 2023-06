Ekspert: kinnisvaraturul toimuvad jõllitamise meistrivõistlused

Praegu ja tulevikuvaates mõjutavad kinnisvaraturgu kaheksa olulist muutujat, mis suurt optimismi lähiajaks ei anna.

Esiteks nägime eelmise aasta jooksul märkimisväärset majanduslangust (peaaegu 4%). Tänaseks on olukord küll veidi stabiliseerumas, kuid aasta lõpuks on eelmise aasta alguse taset siiski keeruline saavutada. Selge on see, et praegune mitmikkriis on majapidamistele ja ettevõtetele valusam kui seda oli koroonakriis.

Teiseks on kinnisvarasektoris tekkinud väiksem nõudlus leibkondade ostujõu vähenemise tõttu, mis taastub väga aeglaselt. Palgakasv pole suutnud hinnakasvuga kaasas käia. Reaalne sissetulek vähenes mullu septembrini ühe aastaga 12% ning on sellest ajast taastunud vaid paari protsendi võrra. Eriti valusalt on pihta saanud vaesemad, kelle kuludest kõige suurem osa läheb just majapidamisele ja toidule. Ka kavandatav käibemaksu tõus tõstab hindu ning vähendab sissetulekuid. Keskmise sissetuleku teenijatele toob leevendust tulumaksureform, ent vähene ostujõud vähendab siiski valmisolekut uut eluaset osta.

Kulud on kahekordistunud

Kolmandaks on koduga seotud kulud praktiliselt kahekordistunud: saja euro suurusest arvest 2021. aasta mais on praeguseks saanud keskmiselt 185 euro suurune arve. Kui koroonakriisis tundusid koduga seotud kulud suured, siis sellele ajale nüüd tagasi vaadates olid nad praegusega võrreldes hoopis väikesed. Koroonakriisis unistati suuremast kodust ja lisatoast, nüüd enam mitte. Soov oma elutingimusi parandada on praeguseks tagaplaanile lükatud. Kes jõudsid aga juba kodu suurema vastu vahetada, võivad nüüd kasvanud kulude tõttu kukalt kratsida.