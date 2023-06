Miljardite eest segadust Ukraina viljaga. Minister palub, et Venemaale võitu ei kingitaks

Piirangud, mis puudutavad viit Ukraina naaberriiki, saavad läbi saabuval esmaspäeval. Selle tähendus Ukraina põllumeestele on „miljardid dollarid miinust“. Olukord tähendab, et Venemaa saab Ukraina majandusele tekitada suuremat survet, ütles Ukraina põllumajandusminister Mõkola Solskõi telefoniintervjuus neljapäeval. See võib suurendada pingeid ka Kiievi ja tema liitlaste vahel. Ka seda Venemaa sooviks.

„Venemaa kasutab olukorda ära, et meie vahel vaidlusi teravamaks muuta,“ ütles minister. „See argument iseenesest on piisav, et piirangud lõpetada.“

Aprilli lõpus leppisid Poola, Slovakkia, Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria Euroopa Liiduga kokku piirangud, mis puudutavad nisu, maisi, päevalille- ja rapsiseemneid. Piirangud ei puuduta transiiti teistesse riikidesse. See kokkulepe asendas mitmeid eraldi otsustatud ja sõlmitud keelde, mida riigid enne olid kehtestanud. Põhjus oli lihtne – odav Ukraina kraam lõi hinnad nendes riikides alla ja kahjustas kohalike tootjate huve. Ungari ja Rumeenia on andnud teada, et need piirangud võiks kehtida aasta lõpuni.

Eriti akuutne on nisuküsimus

Kui Venemaa Ukrainas täiemahulist sõda alustas, siis pidi Ukraina leidma viisi, kuidas nende vili saaks uuesti riigist välja liikuda. Juulis kirjutati ÜRO ja Türgi kaasabil alla Ukraina-Venemaa pakt, et luua nö viljakoridor. See on õhkõrn kokkulepe, mida regulaarselt uuendatakse, kuid kus on selgelt vaja Venemaa heakskiitu.

„Seda püüamegi kõigile selgitada: kui see koridor blokeeritakse, siis muutub probleem suuremaks igas mõttes,“ ütles Solskõi. Tema sõnul on Ukraina valmis arutama igasuguste lahenduste üle, kui vaid teised riigid oleks selleks valmis. Eriti on neil vaja lahendust nisu osas.

„Nisu on hetkel tegelikult ainuke aktuaalne teema, sest kõikides riikides on oodata saagi korjamist. Variante on palju, et olukorda lahendada,“ jätkas minister.

Euroopa Komisjoni kõneisik Miriam Garcia Ferrer ütles Bloombergile, et otsust ei ole veel tehtud ning arutelu toimub riikide vahel edasi. Moldova põllumajandusminister Vladimir Bolea sõnas nädala alguses, et riik on Ukrainaga läbirääkimistes, et viia viljatransport raudteele üle. Seni tehti seda maateedel ning see tähendas aeg-ajalt umbes piiriületuskohti.