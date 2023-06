Liisingufirma juht: mehed ja naised ostavad erinevaid autosid. Eestlane realiseerib unistusi järelturul

Coop Panga Liisingu vahendusel ostetud uutest autodest on juba aastaid olnud kolm kõige populaarsemat automarki Škoda, Kia ja Toyota. Peresõidukid, mis paistavad silma eelkõige praktilisuse, vastupidavuse ja mõistliku hinna-kvaliteedi suhte poolest. Samas suurem osa nende toodangust pole inimeste unistuste autod. Emotsioone pakkuva uue auto ostmine käib lihtsalt enamikele üle jõu. Kuid sageli ka ei raatsita selle eest suuri summasid maksta.

Kui aga panna kõrvale kasutatud autode TOP3, avaneb hoopis teistsugune pilt. Seal domineerivad kolm sakslast: BMW, Volkswagen ja Mercedes-Benz. Tõsi, rahvaauto Volkswagen klassifitseerub samuti kõrgemalt väärtustatud pereautode seltskonda, kuid BMW ja Mercedes on paljude unistus juba lapsepõlvest. Kasutatuna on premium-margid palju rohkematele kättesaadavamad ning sellest tulenevalt eelistatakse osta auto, mis pakub emotsionaalsemat sõiduelamust, kvaliteetsemaid viimistlusmaterjale ning mõnede jaoks ka staatust.

Kuigi enamik võtab autot pigem tarbeesemena, siis paljudele on see ka omamoodi mediteerimise vahend, mis on seotud emotsioonidega. Autoostjate käitumist ja eelistusi monitooriv USA autoportaal Edmunds.com väidab küsitlustele ja statistikale tuginedes, et naised on oma autovalikutes palju ratsionaalsemad kui mehed. Viimased seavad rohkem fookusesse autosõidu emotsionaalse poole – sõiduomadused, mootori võimekuse jms.

Ka Eesti müügistatistika kinnitab, et naised eelistavad säästlikumaid autosid ning nende jaoks on oluline näitaja turvalisus. Nende silmis on enimhinnatud hübriidmootoriga ökonoomsed autod ning üha enam huvituvad nad elektriautodest. Coop Panga statistika näitab, et naiste ostetud autode mootorite keskmine võimsus on 85 kW ning meeste valitutel 110 kW.

Nii Euroopas kui USA-s on märgata aga tendentsi, et mida noorem on autoostja, seda vähem ollakse kinni kindlakskujunenud arhetüüpides. Noorem põlvkond üldiselt väärtustab isiklikku sõiduautot palju vähem.

Hea lugeja, mille järgi sina autot ostad?