Seksikad numbrid. Ragnar Klavani osalusega ettevõtted muudkui paisuvad

Tütarettevõte Verston OÜ, mis just taristu ehitamisega tegeleb, näitas aga 2021. aastal 185-protsendilist müügitulu kasvu. Puhaskasum kerkis aga suisa 2364 protsendi võrra. Esimene ulatus üle 69 miljoni euro, teisel jäi napilt puudu 9,2 miljonist eurost. Klavanile kuulub mõlemast firmast 10% ning ülejäänud kahele mehele mõlemale 45%. Veston OÜ töötajate arv on kahe aastaga tõusnud 86 inimeselt 325 peale. Ametlikku 2022. aasta aruannet nad veel esitanud ei ole, aga märgid näitavad, et nende kasv on jätkunud.