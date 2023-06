Elisa talendijuht selgitab, kes praegu IT-sektoris tööd saavad ja kel on raske

Majandus on viimasel ajal olnud aktiivsete muutuste keerises, mis on oma jälje jätnud ka tööturule. Kuigi mitmed ettevõtted on olnud sunnitud strateegiat ümber vaatama ja inimesi koondama, siis märgib Elisa talendijuht Keishy Margus, et kogenud IT-töötajate jaoks pole võimupositsioon tööotsingutel tänaseni nõrgenenud. Küll aga on olukord veelgi keerukamaks muutunud alles tööturule sisenevate arendajate jaoks.