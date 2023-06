FOTO | Kuusakoski soetas maailmas ainulaadse seadme, Eesti suurimad näpitsad

„Suurimad näpitsad on Kuusakoski ja Šotimaa tehase Powerhand koostööna välja arendatud ja tegemist on Eestis täiesti ainulaadse masinaga, mis võimaldab romusõidukeid väga peenelt töödelda,“ ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Uuenduslik seade võimaldab jäätmeid senisest veelgi paremini käidelda ja sorteerida.“

Kuusakoski on märkimisväärselt investeerinud keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse ja lahendustesse. Hiljuti teatas Kuusakoski, et investeerib Soomes 25 mln eurot esimesse täielikult süsinikuvabasse terase taaskasutustehasesse. Kuusakoski on liitunud ka Rohetiigri võrgustikuga, et seeläbi oma ekspertiisiga toetada keskkonnahoidliku majandamise edendamist.