Suurpank toetab Baltic Pride’i festivali: soovime näha võrdsemat, kaasavamat ja diskrimineerimisvaba Eestit

„2019. aasta oli märgiline, kui toetasime ettevõttena esmakordselt Vilniuse Baltic Pride’i, kutsudes endaga liituma ka ülejäänud äriringkondi. Kui Pride’i üritused toimuvad igal suvel kõigis Rootsi suuremates linnades, siis Baltic Pride’i on igal aastal vaid üks ja see toimub ühes Baltikumi pealinnas, kas Tallinnas, Riias või Vilniuses. Kui paljudes kohtades üle maailma on Pride’i toetamine ettevõtete jaoks juba pikem traditsioon, siis Baltikumis on see uus tava, mida Swedbank hea meelega edendab. Swedbanki jaoks on LGBTQ+ õiguste toetamine – nagu kõik teisedki inimõigused – oluline osa meie väärtustest ja sellest, kes me ettevõttena oleme. Soovime näha võrdsemat, kaasavamat ja diskrimineerimisvaba Eestit, et elaksime kohas, kus igaüks tunneb end aktsepteerituna ja igaühel on võimalik oma potentsiaali realiseerida ning kust ei pea lahkuma sallimatute ja diskrimineerivate hoiakute tõttu,“ kommenteeris Swedbanki personalijuht Ülle Pind.