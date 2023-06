Pikk remont läbi. Elron tihendas Läänesuuna sõiduplaani

„Raudtee remonttööde tõttu on rongiliiklus Läänesuunal olnud pikalt häiritud ja sõidugraafik pidevas muutuses,“ ütles Elroni müügijuht Ronnie Kongo. „Nüüdsest on aga Tallinna suunal rongiga liiklejatel võimalik taas kiiresti soovitud sihtpunkti jõuda ja vältida linnas teetööde tõttu tekkivaid ummikuid.“

Hommikusel tipptunnil sõidavad Elroni rongid Keila-Tallinna lõigul iga 15 minuti tagant. „Nii tihedat ja mugavat rongiliiklust ei ole Keila, Saue või Laagri inimesed varem nautida saanud. Reisija jaoks on väga oluline ka see, et rongid sõidavad ühtlaste intervallidega – hommikusel tipptunnil iga 15, õhtusel tipptunnil iga 20 ning muul ajal iga 30 minuti tagant,“ lisas Kongo.