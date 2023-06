Modera sõlmis strateegilise koostöölepingu Soome turu vallutamiseks

Keyloopi omanikuks on Ameerika investeerimisfond FRANSISCO PARTNERS, kelle portfelli ettevõtete käive ületab 35 miljardi dollarit. Ettevõte pakub Soomes oma klientidele pika ajalooga tarkvara Automaster DMS ning nende turuosakaal on üle 50 protsendi.

„Modera jaoks näitab selle lepingu sõlmimine, et meie toode on konkurentsivõimeline ka välisturgudel, sest Keyloop valis meie toote välja erinevate kandidaatide hulgast. Kaaludes Modera jaoks Soome turule sisenemise alternatiive, siis leidsime, et kõige mõistlikum on seda teha koos tugeva kohaliku partneriga, kellel on olemas pikaajaline turu kogemus ja suur kliendibaas,“ kommenteeris Modera juhatuse liige Janek Prümmel.