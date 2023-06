„Ma olen vahel mõelnud, et börs on nagu ööklubi,“ sõnas Sumberg. „Kui saad juba inimesed natukene käima, siis tahavad kõik teised ka tulla sinna, kus rahvast on.“

Kui jaeinvestorite seas on viimastel aastatel toimunud plahvatuslik huvi kasv, siis suurte välisinvestorite kohalolu on vastupidi kängunud. Piltlikult öeldes ei tõmba kunagine popp ööklubi juba ammu rahvast ligi, aga see võiks muutuda.